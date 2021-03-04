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التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية تجاه جازان

Time منذ ساعة
Views 1719
التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية تجاه جازان

جازان (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه (جازان) محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأضاف العميد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

Time واتساب
جازان
التحالف
صاروخ بالستي
المليشيا الحوثية

أحدث التعليقات

ا
لو التجمع رجال كلن يركض بدفتره وهاتك مخالفات
fares
لازم من العقاب الرادع
البدوي الشامي
المكان عش الورور
fares
الله يشفيه ويشفى مرضانا ومرضى المرضى
البدوي الشامي
عش الورور!!!😂😂😂😂

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