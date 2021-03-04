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مباريات اليوم الخميس

Time منذ ساعة
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مباريات اليوم الخميس

ماجد محمد (صدى):
يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس عدد من المباريات حول العالم ، أبرزها قمة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الـ29 بالدوري الإنجليزي ، وبارما أمام إنترميلان الإيطالي .

الدوري الإنجليزي :

وستقام مباراة ليفربول وتشيلسي الساعة 11.15 مساءً بتوقيت الرياض ، ولقاء فولهام وتوتنهام الساعة 9 مساءً ، ولقاء بروميتش وإيفرتون الساعة 9 مساءً .

الدوري الإيطالي :

تقام مباراة بارما ضد إنترميلان الساعة العاشرة إلا ربع مساء ً .

الدوري التركي :

ألانيا سبور وحوزتبه الساعة 4 العصر ، وقاسم باشا وطرابزون سبور الساعة الرابعة عصراً وفنربخشة وأنطاليا الساعة السابعة مساءً .

مباريات كأس ملك إسبانيا :

مباراة ليفانتي أمام أتليتك بيلباو الساعة الـ 11 مساءً .

كأس اليونان :

مباراة أريس سالونيكا أمام أولمبياكوس الساعة 9 مساء ً .

 

Time واتساب
الدوري التركي
الدوري الإنجليزي
كأس إسبانيا
ليفربول وتشيلسي
بارما وانترميلان

أحدث التعليقات

ا
لو التجمع رجال كلن يركض بدفتره وهاتك مخالفات
fares
لازم من العقاب الرادع
البدوي الشامي
المكان عش الورور
fares
الله يشفيه ويشفى مرضانا ومرضى المرضى
البدوي الشامي
عش الورور!!!😂😂😂😂

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