مباريات اليوم الخميس

ماجد محمد (صدى):
يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس عدد من المباريات حول العالم ، أبرزها قمة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الـ29 بالدوري الإنجليزي ، وبارما أمام إنترميلان الإيطالي .
الدوري الإنجليزي :
وستقام مباراة ليفربول وتشيلسي الساعة 11.15 مساءً بتوقيت الرياض ، ولقاء فولهام وتوتنهام الساعة 9 مساءً ، ولقاء بروميتش وإيفرتون الساعة 9 مساءً .
الدوري الإيطالي :
تقام مباراة بارما ضد إنترميلان الساعة العاشرة إلا ربع مساء ً .
الدوري التركي :
ألانيا سبور وحوزتبه الساعة 4 العصر ، وقاسم باشا وطرابزون سبور الساعة الرابعة عصراً وفنربخشة وأنطاليا الساعة السابعة مساءً .
مباريات كأس ملك إسبانيا :
مباراة ليفانتي أمام أتليتك بيلباو الساعة الـ 11 مساءً .
كأس اليونان :
مباراة أريس سالونيكا أمام أولمبياكوس الساعة 9 مساء ً .