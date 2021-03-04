خطوات الإستفادة من برنامج النقل الموجه والحصول على الدعم

الرياض (صدى):
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم الخميس الخطوات اللازمة للباحث عن عمل للإستفادة من برنامج العمل الحر "النقل الموجه " الذي يستهدف المواطنين العاملين في خدمة توجيه المركبات ، وهي كالتالي :
1- التسجيل في أحد تطبيقات التوصيل المعتمدة هنا
2- الإعتماد في منصة وصل .
3- اصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر .
4- التقديم على طلب الدعم على بوابة طاقات .
5- التحقق الشهري من استيفاء معايير الآداء " 42 رحلة شهرياً أيام الاحد من 6 صباحاً لـ 6 مساءً ، وأيام الجمعة والسبت من 12 الظهر إلى 12 صباحاً .
6- إيداع مبلغ الدعم للمستفيد .