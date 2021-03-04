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خطوات الإستفادة من برنامج النقل الموجه والحصول على الدعم

Time منذ 36 دقيقة
Views 1519
خطوات الإستفادة من برنامج النقل الموجه والحصول على الدعم

الرياض (صدى):
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم الخميس الخطوات اللازمة للباحث عن عمل للإستفادة من برنامج العمل الحر "النقل الموجه " الذي يستهدف المواطنين العاملين في خدمة توجيه المركبات ، وهي كالتالي :

1- التسجيل في أحد تطبيقات التوصيل المعتمدة  هنا

2- الإعتماد في منصة وصل .

3- اصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر .

4- التقديم على طلب الدعم على بوابة طاقات .

5- التحقق الشهري من استيفاء معايير الآداء " 42 رحلة شهرياً أيام الاحد من 6 صباحاً لـ 6 مساءً ، وأيام الجمعة والسبت من 12 الظهر إلى 12 صباحاً .

6- إيداع مبلغ الدعم للمستفيد .

 

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هدف
صندوق تنمية الموارد البشرية
العمل الحر
الباحث
النقل الموجه

أحدث التعليقات

شرحبيل
الحريم انهبلن مدري ماعد فيه رجال يركدون حريمهن بالبيوت والا ماعد به رجال
رااايق
هههههههههههههههههه
رااايق
لاحول ولا قوة إلا بالله ****** هذول هم أهل الفن اذا صادوا عليهم شي فيه شي ماهو طبيعي أو قلة أدب *** قالوا حسابنا مخترق أو مهقر أو .... أو ومشي حالك **** الله أعلم ***
هواوي
سبيايك
أبو رياض الحربي
الحزين ليش حكمت على الرجال انه مريض ونت ماتعرفه اتق الله بنفسك

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