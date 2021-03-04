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القمر يعتلي "الطويق" صباحا في منظر مدهش

Time منذ 14 دقيقة
Views 251
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القمر يعتلي "الطويق" صباحا في منظر مدهش

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يازين الخيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ والله يكتب أجرهم هذي العينه من الناس
واضح*** وصريح***
لا يزال باقي له فالحياة الدنيا بقية، سبحان الله.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكتب لنا الخير حيث كان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر ليش آخر الايام

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