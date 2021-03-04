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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية في مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية كذلك منطقة نجران، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال غرب وغرب المملكة في المساء.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وجنوبية بوجه عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يازين الخيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ والله يكتب أجرهم هذي العينه من الناس
واضح*** وصريح***
لا يزال باقي له فالحياة الدنيا بقية، سبحان الله.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكتب لنا الخير حيث كان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر ليش آخر الايام

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