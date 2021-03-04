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رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة تستمر حتى المساء

Time منذ 9 دقائق
Views 1267
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة تستمر حتى المساء

المدينة المنورة (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة العلا ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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الطقس
المدينة

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الوضع مدحدر اللهم اصلح احوالنا وردنا اليك ردا جميلا
ابو عمار
هذا الحقير يجب معاقبته بالجبد والسجن ثم طرده من البلاد
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههه يبدو انهم يحبون الازدحام لما له من فؤائد لديهم
ابو عمار
اوكي

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