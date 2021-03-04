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تطورات أزمة دجانيني مع الأهلي

Time منذ 18 دقيقة
Views 1517
تطورات أزمة دجانيني مع الأهلي

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن آخر تطورات أزمة اللاعب دجانيني تفاريس، مع النادي الأهلي بعد رحيله عن الفريق في منتصف الموسم الماضي.

وبخصوص ما تردد بأن الأهلي مهدد بعقوبات من جانب " فيفا " بفقد عدد من النقاط، أو التجميد في فترات الانتقالات المقبلة؛ بسبب المستحقات المتأخرة لتفاريس، أكدت المصادر أن القرار ليس له علاقة بقضية النادي المنظورة حاليا والتي تتعلق بفسخ عقده وإنما تعود لقضية كانت على إحدى الإدارات السابقة لافتة إلى أنه لا توجد عقوبة خصم نقاط.

وأكدت المصادر أن قضية فسخ العقد لم يصدر فيها أي حكم من قبل محكمة التحكيم الرياضية "كاس" حتى الآن.

يذكر أن دجانيني فسخ عقده مع الأهلي في منتصف موسم 2019-2020، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، وانضم إلى نادي طرابزون سبور التركي ،في الانتقالات الصيفية الماضية، بصفقة انتقال حر.

Time واتساب
الاهلي
دجانيني

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الوضع مدحدر اللهم اصلح احوالنا وردنا اليك ردا جميلا
ابو عمار
هذا الحقير يجب معاقبته بالجبد والسجن ثم طرده من البلاد
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههه يبدو انهم يحبون الازدحام لما له من فؤائد لديهم
ابو عمار
اوكي

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