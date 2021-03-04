تطورات أزمة دجانيني مع الأهلي

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن آخر تطورات أزمة اللاعب دجانيني تفاريس، مع النادي الأهلي بعد رحيله عن الفريق في منتصف الموسم الماضي.
وبخصوص ما تردد بأن الأهلي مهدد بعقوبات من جانب " فيفا " بفقد عدد من النقاط، أو التجميد في فترات الانتقالات المقبلة؛ بسبب المستحقات المتأخرة لتفاريس، أكدت المصادر أن القرار ليس له علاقة بقضية النادي المنظورة حاليا والتي تتعلق بفسخ عقده وإنما تعود لقضية كانت على إحدى الإدارات السابقة لافتة إلى أنه لا توجد عقوبة خصم نقاط.
وأكدت المصادر أن قضية فسخ العقد لم يصدر فيها أي حكم من قبل محكمة التحكيم الرياضية "كاس" حتى الآن.
يذكر أن دجانيني فسخ عقده مع الأهلي في منتصف موسم 2019-2020، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، وانضم إلى نادي طرابزون سبور التركي ،في الانتقالات الصيفية الماضية، بصفقة انتقال حر.