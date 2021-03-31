الاتحاد الآسيوي: أي لاعب يصاب بالفيروس لن يلعب حتى لو تعافى

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه سيتم إبعاد أي مخالف للبروتوكول الصحي المعتمد، خلال استضافة الرياض وجدة للمجموعات الثلاث لدوري أبطال آسيا.
وأوضحت المصادر أن أي فرد يصاب بفيروس كورونا يدخل الحجر الصحي، ولا يُسمح له باللعب حتى لو تعافى، بحسب الاقتصادية.
يذكر أنه تم اعتماد ملاعب ومواعيد مباريات دور مجموعات، حيث يكون استاد الملك فهد الدولي، واستاد الأمير فيصل بن فهد لمباريات المجموعة الأولى التي يستضيفها الهلال، ملعب "مرسول بارك".
واستاد الملك فهد الدولي لمباريات المجموعة الرابعة التي يستضيفها النصر، وملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لمباريات المجموعة الثالثة التي يستضيفها الأهلي.