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"كورونا" يؤجل مباراة حاسمة بتصفيات أمم أفريقيا

Time منذ 40 دقيقة
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"كورونا" يؤجل مباراة حاسمة بتصفيات أمم أفريقيا

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمس الأربعاء، تأجيل مباراة تصفيات كأس الأمم الأفريقية بين سيراليون وبنين حتى يونيو المقبل.

ويأتي إلغاء المباراة التي ستحدد الفريق الأخير الذي سيتأهل لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون العام المقبل، بسبب خلاف حول نتائج اختبارات فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة الثلاثاء لكن فريق بنين الزائر رفض دخول الملعب عندما تم منع 5 من لاعبيه من اللعب بعد أن أعلنت سلطات سيراليون في يوم المباراة إصابتهم بكورونا.

فيما عارضت بنين صحة الاختبارات، مدعية أنها كانت حيلة لوضعها في وضع غير موات للتصفيات المؤهلة.

ورفض الفريق مغادرة الحافلة بعد وصوله إلى الملعب في فريتاون وتم إلغاء المباراة في النهاية بعد ساعتين من موعد انطلاقها المقرر.

كورونا
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خيبهم الله .. .. يتراكبون مثل مراكب الجراد على بعض وسنفصلون .. شاهر يا ظاهر ..
اسعد الدلخ
تأثير المسكر....؟ عذر اقبح من جرم... لا بد من قتله وصلبه ليكون عبره لغيره...
حبظلم الاثول
الى ساحة القصاص ايها السكران انسفوا رقبة هذا السكران اللعين
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ولاشك ..

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