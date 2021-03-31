حارس الاتحاد يكشف موقفه من التجديد

ماجد محمد (صدى):
صرح البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الاتحاد، بأنه لا توجد فروقات كبيرة بين الأندية في مقدمة الترتيب وآخره.
وقال جروهي في تصريحاته لـ " في المرمى" : "إن الدوري السعودي صعب، وجميع الأندية لديها لاعبين مميزين "، موضحًا أنه لا توجد مباراة سهلة.
وأضاف: " سنعتبر كل المباريات المتبقية في الدوري كمباريات نهائية "، مشيرًا إلى أن لاعبي الاتحاد يقاتلون في الملعب.
وبشأن تجديد عقده للاتحاد، قال: " مدير أعمالي سيتولى مناقشة أمر تجديد عقدي، انا تركيزي على الاستعداد اليومي وما اقدمه داخل الملعب ".
وكان الحارس البرازيلي قد عانى من تأخر تسلمه لمستحقاته المالية؛ مما جعل التكهنات تزداد حول اقترابه من مغادرة الاتحاد.