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حارس الاتحاد يكشف موقفه من التجديد

Time منذ ساعة
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حارس الاتحاد يكشف موقفه من التجديد

ماجد محمد (صدى):
صرح البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الاتحاد، بأنه لا توجد فروقات كبيرة بين الأندية في مقدمة الترتيب وآخره.

وقال جروهي في تصريحاته لـ " في المرمى" : "إن الدوري السعودي صعب، وجميع الأندية لديها لاعبين مميزين "، موضحًا أنه لا توجد مباراة سهلة.

وأضاف: " سنعتبر كل المباريات المتبقية في الدوري كمباريات نهائية "، مشيرًا إلى أن لاعبي الاتحاد يقاتلون في الملعب.

وبشأن تجديد عقده للاتحاد، قال: " مدير أعمالي سيتولى مناقشة أمر تجديد عقدي، انا تركيزي على الاستعداد اليومي وما اقدمه داخل الملعب ".

وكان الحارس البرازيلي قد عانى من تأخر تسلمه لمستحقاته المالية؛ مما جعل التكهنات تزداد حول اقترابه من مغادرة الاتحاد.

الاتحاد
مارسيلو جروهي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خيبهم الله .. .. يتراكبون مثل مراكب الجراد على بعض وسنفصلون .. شاهر يا ظاهر ..
اسعد الدلخ
تأثير المسكر....؟ عذر اقبح من جرم... لا بد من قتله وصلبه ليكون عبره لغيره...
حبظلم الاثول
الى ساحة القصاص ايها السكران انسفوا رقبة هذا السكران اللعين
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ولاشك ..

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