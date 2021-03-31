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الكشف عن الطريقة الصحيحة عند الشراء عبر الإنترنت بالبطاقة البنكية

Time منذ 38 دقيقة
Views 999
الكشف عن الطريقة الصحيحة عند الشراء عبر الإنترنت بالبطاقة البنكية

الرياض (صدى):
كشفت جمعية حماية المستهلك، عن الطريقة الصحيحة عند الشراء عبر الإنترنت بالبطاقة البنكية.

وأوضحت جمعية حماية المستهلك، أن عند الشراء عبر الإنترنت يجب عدم حفظ بطاقات البيانات البنكية، والشراء من المواقع المعروفة والموثوقة وتخصيص بطاقة مسبقة الدفع للشراء من المتاجر الإلكترونية.

واستشهدت جمعية حماية المستهلك، بمثال للشراء عبر الإنترنت:"يحتفظ محمد ببيانات بطاقته البنكية عند الشراء من المتاجر الإلكترونية الخارجية وبعد فترة وصلته رسالة تفيد بخصم مبلغ من حسابه بدون تنفيذ عملية الشراء ليكتشف تعرضه للاختلاس من أحد المتاجر".

وتابعت أن الحل يكمن في تقديم بلاغ عبر البنك لإيقاف البطاقة البنكية، وتقديم بلاغ عبر تطبيق كلنا آمن.

 

جمعية حماية المستهلك
الإنترنت
البطاقة البنكية

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبوخالد.أبها.
أسأل الله أن يرزقها .. وجميع بنات المسلمين أزواجا صالحين مصلحين .. يكونون عونا لهم على الستر والعفاف .. وليس عيبا مافعلته الحره في هذا المقطع .. فهي تعلن رغبتها عن زوج على شرع الله حيث أنها تخشى أن يفوتها قطار الزواج .. وهذا حق من حقوقها .. وهي لم تزيد أن أعلنت عن رغبتها في زوج .. ووضعت شروطها .. ولم تفعل خطأ .. ولا عيبا .. ولكن الخوف من تقدم العمر .. والحرمان من الأبناء .. هما الذين دفعاها لمثل هذا العمل .. أسأل الله أن يرزقها ويرزق جميع البنات أزواجا صالحبن مصلحين يكونون عونا لهم على حياة سعيدة وستر وعفاف .
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
دكتور رايق بن فايق
وجود شرطة من الرجال ومن النساء يكون لهم مقر في كل سوق ومركز تجاري أصبح أمر ضروري للغاية لضبط سلوك كثير من المخالفين في هذه المجمعات

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