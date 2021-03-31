حقيقة الصفقة التبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

وكالات (صدى):
أكدت تقاير إيطالية عدم وجود أي مفاوضات رسمية بين نادي برشلونة ونادي يوفنتوس بشأن إجراء صفقة تبادلية بينهما.
وكانت تقرير سابقة قد تحدثت عن رغبة يوفنتوس في إجراء صفقة تبادلية مع برشلونة من أجل ضم أنطوان جريزمان، مقابل التنازل عن مهاجمها باولو ديبالا.
وذكرت تقارير أخرى أن يوفنتوس يرغب في كسب خدمات لاعب برشلونة " عثمان ديمبلي"، مقابل التنازل عن مهاجمها باولو ديبالا.
ورجح موقع "كاليتشو ميركاتو" الإيطالي، في تقرير له اليوم، أن تشمل الصفقة التبادلية بين الفريقين، انضمام ديمبيلي ليوفنتوس مقابل ديبالا لبرشلونة، مدعما توقعاته بأن الأول مرحب به في يوفنتوس، بينما رفض ديبالا تجديد عقده مع ناديه الحالي.