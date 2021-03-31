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رسمياً.. الروماني ريجيكامب مدرباً للأهلي

Time منذ ساعة
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رسمياً.. الروماني ريجيكامب مدرباً للأهلي

ماجد محمد (صدى):
أنهت إدارة النادي الأهلي، إجراءات التعاقد مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب "45 عاما"، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وبدأ ريجيكامب مسيرته التدريبية في عام 2010، حيث درب عدة أندية رومانية كان أبرزها فريق ستيوا بوخارست في الفترة من 2012 وحتى 2014، حيث نجح في قيادة الفريق لحصد لقب الدوري المحلي مرتين متتاليتين والذي كان غائبا عن خزائن النادي منذ (7) سنوات، وحقق لقب كأس السوبر الروماني عام 2013، كما فاز بجائزة أفضل مدرب في رومانيا.

ونجح ريجيكامب في الوصول مع الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا موسم 2014م، كما نجح في تحقيق (3) بطولات مع فريق الوحدة الإماراتي وهي بطولة كأس السوبر الإماراتي 2017, 2018, وكأس الخليج العربي" 2018 "فيما كانت أخر محطات التدريبية مع فريق الوصل الإماراتي.

النادي الأهلي
لورينت ريجيكامب

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أحدث التعليقات

أبوخالد.أبها.
أسأل الله أن يرزقها .. وجميع بنات المسلمين أزواجا صالحين مصلحين .. يكونون عونا لهم على الستر والعفاف .. وليس عيبا مافعلته الحره في هذا المقطع .. فهي تعلن رغبتها عن زوج على شرع الله حيث أنها تخشى أن يفوتها قطار الزواج .. وهذا حق من حقوقها .. وهي لم تزيد أن أعلنت عن رغبتها في زوج .. ووضعت شروطها .. ولم تفعل خطأ .. ولا عيبا .. ولكن الخوف من تقدم العمر .. والحرمان من الأبناء .. هما الذين دفعاها لمثل هذا العمل .. أسأل الله أن يرزقها ويرزق جميع البنات أزواجا صالحبن مصلحين يكونون عونا لهم على حياة سعيدة وستر وعفاف .
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
دكتور رايق بن فايق
وجود شرطة من الرجال ومن النساء يكون لهم مقر في كل سوق ومركز تجاري أصبح أمر ضروري للغاية لضبط سلوك كثير من المخالفين في هذه المجمعات

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