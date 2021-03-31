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رئيس الوزراء اليمني : نثق في المملكة ونوجه الشكر للملك سلمان

Time منذ 42 دقيقة
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رئيس الوزراء اليمني : نثق في المملكة ونوجه الشكر للملك سلمان

الرياض (صدى):
قدم رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على منحة المشتقات النفطية المقدمة للكهرباء في المحافظات المحررة بمبلغ 422 مليون دولار.

وأضاف أن تلك المشتقات تأتي لتغطي احتياج شعبه، وتخفيف من الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون، وتؤكد ثبات دعم المملكة ووقوفها مع اليمن قيادة وشعبا في كل اللحظات الصعبة والحرجة.

وأكد أن ثقته الكاملة في أن دعم المملكة مستمر في المجالات المختلفة، ودعم جهود استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز الاقتصاد الوطني.

 

اليمن
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
معين عبدالملك
العهد الأمير محمد بن سلمان

التعليقات

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أحدث التعليقات

وافي
الحمدالله على نعمة العقل
وافي
هذا التطبيل اوصلنا الي مانحن علية اليوم شركة الاتصالات اخيس شركة نصب واحتيال وضعف في الشبكة
وافي
هذا مايريدة وجة النكبة لعنة الله علية عديم الدين والاخلاق والمرؤة
A.awad
يا (( زا )) والله إنك صادق بل أسواء لأن الأولين متعودين ويتحملون وقليلين العدد... أما الآن فالكل مدلّع حتى لو كان معاصر الماضي ....!!!
الزعيم العالمي الأستثنائي🤫
مايبرد لك غل يافقراوي موت بغيضك ياحاسد يابغيض يامكروه ناديك الفقر لن يصل الى جزمه وحذاء لاعب من لعيبه الزعيم العالمي الأستثنائي🤫💪🏻💙

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