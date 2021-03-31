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أمانة جدة تعلن عن إغلاق طريق الملك فهد وعمل تحويلات مرورية مؤقتة

Time منذ 56 دقيقة
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أمانة جدة تعلن عن إغلاق طريق الملك فهد وعمل تحويلات مرورية مؤقتة

جدة (صدى):
أعلنت أمانة جدة بالتعاون إدارة المرور، عن إغلاق طريق الملك فهد وعمل تحويلات مرورية مؤقتة يوم الجمعة القادم 2-4-2021م لتركيب هيكل جسر المشاة الجديد بطريق الملك فهد مع شارع ريحانة الجزيرة.

وجاء ذلك نظرا للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء جسر مشاة طريق الملك فهد مع شارع ريحانة الجزيرة.

وأشارت أمانة جدة إلى وجود مسارات الخدمة وعمل التحويلات الموضحة في الصورة المرفقة وذلك لمدة IP ساعة متواصلة يوم الجمعة الموافق ۰۲-۰۶-۲۰۲۱ م من الساعة ۱۲ بعد منتصف الليل إلى الساعة ۱۲ ظهر.

وأوضحت أن ذلك يهدف لرفع وتثبيت الهيكل المعدني للجسر على أن يتم اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة وعمل اللوحات الإرشادية لتوجيه حركة المرور خلال فترة الإغلاق.

 

أمانة جدة
طريق الملك فهد
إدارة المرور

التعليقات

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أحدث التعليقات

وافي
الحمدالله على نعمة العقل
وافي
هذا التطبيل اوصلنا الي مانحن علية اليوم شركة الاتصالات اخيس شركة نصب واحتيال وضعف في الشبكة
وافي
هذا مايريدة وجة النكبة لعنة الله علية عديم الدين والاخلاق والمرؤة
A.awad
يا (( زا )) والله إنك صادق بل أسواء لأن الأولين متعودين ويتحملون وقليلين العدد... أما الآن فالكل مدلّع حتى لو كان معاصر الماضي ....!!!
الزعيم العالمي الأستثنائي🤫
مايبرد لك غل يافقراوي موت بغيضك ياحاسد يابغيض يامكروه ناديك الفقر لن يصل الى جزمه وحذاء لاعب من لعيبه الزعيم العالمي الأستثنائي🤫💪🏻💙

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