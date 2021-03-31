النصر يعلن عن إصابات جديدة بكورونا بين صفوف الفريق  

ماجد محمد (صدى):
ضرب فيروس كورونا، عدد من لاعبي نادي النصر، حيث أعلن عن تأكد إصابة نجمه سلطان العنزي، لاعب الفئات السنية، الذي تم استدعاءه في عدد من المناسبات، إلى الفريق، بفيروس "كورونا".
وخضع نجوم فريق الشباب بنادي النصر، لمسحات "كورونا"، والتي أثبتت إصابة عدد منهم، وتأتي مسحة الثنائي فواز المطيري ومحمد دغريري، ثنائي فريق الشباب بنادي النصر، إيجابي.
وكان نادي النصر، احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز للشباب، برصيد 52 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلي "المتصدر"، قبل 3 جولات من النهاية.