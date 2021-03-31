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النصر يعلن عن إصابات جديدة بكورونا بين صفوف الفريق  

Time منذ ساعة
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النصر يعلن عن إصابات جديدة بكورونا بين صفوف الفريق  

ماجد محمد (صدى):
ضرب فيروس كورونا، عدد من لاعبي نادي النصر، حيث أعلن عن تأكد إصابة نجمه سلطان العنزي، لاعب الفئات السنية، الذي تم استدعاءه في عدد من المناسبات، إلى الفريق، بفيروس "كورونا".

وخضع نجوم فريق الشباب بنادي النصر، لمسحات "كورونا"، والتي أثبتت إصابة عدد منهم، وتأتي مسحة الثنائي فواز المطيري ومحمد دغريري، ثنائي فريق الشباب بنادي النصر، إيجابي.

وكان نادي النصر، احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز للشباب، برصيد 52 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلي "المتصدر"، قبل 3 جولات من النهاية.

النصر
سلطان العنزي
فيروس كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

وافي
الحمدالله على نعمة العقل
وافي
هذا التطبيل اوصلنا الي مانحن علية اليوم شركة الاتصالات اخيس شركة نصب واحتيال وضعف في الشبكة
وافي
هذا مايريدة وجة النكبة لعنة الله علية عديم الدين والاخلاق والمرؤة
A.awad
يا (( زا )) والله إنك صادق بل أسواء لأن الأولين متعودين ويتحملون وقليلين العدد... أما الآن فالكل مدلّع حتى لو كان معاصر الماضي ....!!!
الزعيم العالمي الأستثنائي🤫
مايبرد لك غل يافقراوي موت بغيضك ياحاسد يابغيض يامكروه ناديك الفقر لن يصل الى جزمه وحذاء لاعب من لعيبه الزعيم العالمي الأستثنائي🤫💪🏻💙

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