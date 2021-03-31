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صورة ترصد اختفاء البقع الشمسية في سماء جدة 

Time منذ 23 دقيقة
Views 999
صورة ترصد اختفاء البقع الشمسية في سماء جدة 

جدة  (صدى):
نشرت الجمعية الفلكية في جدة، صورة التقطت صباح اليوم الأربعاء، في سماء المحافظة، تظهر اختفاء البقع من على سطح الشمس.

وقال رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن الشمس بدت مثل كرة بلياردو برتقالية عديمة الملامح، ولفتت إلى أن الوضع قد يتغير في وقت لاحق من هذا الأسبوع، متوقعا أن تظهر بقعة شمسية جديدة، وحتى ذلك الحين من غير المرجح حدوث أي توهجات شمسية.

وأبان أنه برغم اختفاء البقع الشمسية سيستمر ظهور أضواء الشفق القطبي في المناطق القطبية، متابعا أن تلك الأضواء تتشكل نتيجة لسيل الرياح الشمسية التي تتدفق من الثقوب الإكليلية في الغلاف الجوي للشمس.

 

الجمعية الفلكية في جدة
البقع الشمسية
ماجد أبو زاهرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
معظم الفواكه ومنها الحمضيات اللي نرمي بذرتها وقشرتها بنرمي خيرا كثيرا وفوائد جمة لا حصر لها لغذاء وصحة الانسان. وقَول الله وفاكهة وابا، متاعا لكم ولانعامكم لا يعني بالضرورة ان القشر للدواب وليس للانسان. هذا اللي اكل الكيوي بقشره رجل جدع أوِي .
غليس ولد رماح
خوفوني وانا ماكنت اخاف لك الله ياجستنيه
غليس ولد رماح
خوفوني وانا ماكنت اخاف لك الله ياجستنيه
عبدالله
هذي السعوديه الجديده ونعم
ابو علي
العينات هذي لازم لها من رادع أعود واكرر لو كان العكس شاب كان جرجروه وفضحوه ويمكن المدعي العام بنفسه يطلب محاسبته ولكن فتاه عادي مسكينه عندها جفاف عاطفي ولازم تنستر القانون على الرجل فقط يطبق

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