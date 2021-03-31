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" الإحصاء" توضح حقيقة استخدام الرقم الموحد في التحايل

Time منذ 30 دقيقة
Views 999
" الإحصاء" توضح حقيقة استخدام الرقم الموحد في التحايل

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء، إن الهيئة تنفذ المسوح الهاتفية من خلال الاتصال بأفراد المجتمع ومؤسساته، عبر الرقم الموحد للهيئة: 920020081.

وأوضح أن ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أن الرقم يستخدم للتحايل غير صحيح، مشيرا إلى أن طلب رمز الإغلاق المرسل إلى هاتف المتصل به، يتم استخدامه لتوثيق استيفاء أسئلة استمارة المسح.

وأشار إلى أن تنفيذ المسوح الهاتفية أو الإلكترونية، بدأ تنفيذ تفعيلها منذ أكثر من 3 أعوام ولا تزال، ويتم التعامل مع كافة البيانات التي تحصل عليها الهيئة بسرية تامة وفق تنظيمها، وفقا للزميلة "الوطن"

وتابع أن هيئة الإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد، للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية.

 

الهيئة العامة للإحصاء
التحايل
الرقم الموحد

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
معظم الفواكه ومنها الحمضيات اللي نرمي بذرتها وقشرتها بنرمي خيرا كثيرا وفوائد جمة لا حصر لها لغذاء وصحة الانسان. وقَول الله وفاكهة وابا، متاعا لكم ولانعامكم لا يعني بالضرورة ان القشر للدواب وليس للانسان. هذا اللي اكل الكيوي بقشره رجل جدع أوِي .
غليس ولد رماح
خوفوني وانا ماكنت اخاف لك الله ياجستنيه
غليس ولد رماح
خوفوني وانا ماكنت اخاف لك الله ياجستنيه
عبدالله
هذي السعوديه الجديده ونعم
ابو علي
العينات هذي لازم لها من رادع أعود واكرر لو كان العكس شاب كان جرجروه وفضحوه ويمكن المدعي العام بنفسه يطلب محاسبته ولكن فتاه عادي مسكينه عندها جفاف عاطفي ولازم تنستر القانون على الرجل فقط يطبق

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