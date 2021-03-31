مواعيد مباريات النصر والأهلي والهلال بدوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):
حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2021 التي تستضيفها المملكة، ومنها مواعيد مباريات النصر والهلال والأهلي.
ومن المقرر، وفقا لـ" الرياضية"، أن تقام مباريات مجموعة نادي الأهلي في الساعة 8 مساءً، بينما ستقام مباريات مجموعة نادي النصر في الساعة 9 مساءً، في حين ستقام مباريات المجموعة التي تضم الهلال في الساعة 10 مساءً
وتضم مجموعة الهلال السعودي كل من شباب الأهلي الإماراتي، واستيكلول الطاجيكي، والفائز من أجمك الأوزبيكي والغرافة القطري.
وتضم مجموعة الاهلي كل من الدحيل القطري، والاستقلال الإيراني، والشرطة العراقي، أما مجموعة النصر فتضم السد القطري، والوحدات الأردني، والفائز من العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.