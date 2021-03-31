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مواعيد مباريات النصر والأهلي والهلال بدوري أبطال آسيا

Time منذ ساعة
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مواعيد مباريات النصر والأهلي والهلال بدوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2021 التي تستضيفها المملكة، ومنها مواعيد مباريات النصر والهلال والأهلي.

ومن المقرر، وفقا لـ" الرياضية"، أن تقام مباريات مجموعة نادي الأهلي في الساعة 8 مساءً، بينما ستقام مباريات مجموعة نادي النصر في الساعة 9 مساءً، في حين ستقام مباريات المجموعة التي تضم الهلال في الساعة 10 مساءً

وتضم مجموعة الهلال السعودي كل من شباب الأهلي الإماراتي، واستيكلول الطاجيكي، والفائز من أجمك الأوزبيكي والغرافة القطري.

وتضم مجموعة الاهلي كل من الدحيل القطري، والاستقلال الإيراني، والشرطة العراقي، أما مجموعة النصر فتضم السد القطري، والوحدات الأردني، والفائز من العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.

النصر
الهلال
المملكة
الأهلي
دوري أبطال آسيا 2021

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
معظم الفواكه ومنها الحمضيات اللي نرمي بذرتها وقشرتها بنرمي خيرا كثيرا وفوائد جمة لا حصر لها لغذاء وصحة الانسان. وقَول الله وفاكهة وابا، متاعا لكم ولانعامكم لا يعني بالضرورة ان القشر للدواب وليس للانسان. هذا اللي اكل الكيوي بقشره رجل جدع أوِي .
غليس ولد رماح
خوفوني وانا ماكنت اخاف لك الله ياجستنيه
غليس ولد رماح
خوفوني وانا ماكنت اخاف لك الله ياجستنيه
عبدالله
هذي السعوديه الجديده ونعم
ابو علي
العينات هذي لازم لها من رادع أعود واكرر لو كان العكس شاب كان جرجروه وفضحوه ويمكن المدعي العام بنفسه يطلب محاسبته ولكن فتاه عادي مسكينه عندها جفاف عاطفي ولازم تنستر القانون على الرجل فقط يطبق

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