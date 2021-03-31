الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو .. شخص يستعرض طريقة للدفع عن طريق جهاز نقاط البيع بدون بطاقة

Time منذ 28 دقيقة
Views 999
بالفيديو .. شخص يستعرض طريقة للدفع عن طريق جهاز نقاط البيع بدون بطاقة

الرياض (صدى):
استعرض رجل طريقة للدفع عن طريق جهاز نقاط البيع بدون البطاقة الإلكترونية من خلال تجربة نفذها ووثقها في مقطع فيديو.

وأوضح الرجل، في المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، الطريقة التي يدعي أنها تُمكن من الدفع دون الحاجة لاستخدام بطاقة الدفع الإلكترونية.

ووضع الرجل إصبعه على جزء معين، وقام بالاحتكاك بهذا الجزء أكثر من مرة، ثم وضع يده بالقرب من الجهاز، فظهرت رسالة "مقبول".

%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1377242268621537280%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmz-mz.net%2F1478877%2F

البطاقة الائتمانية
جهاز نقاط البيع

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

fares
شينه اللقافة
fares
نسال الله السلامة والعافية
زا
ما أشبه المستقبل بالماضي القريب.
المهم
شوي شوي
محمد الدوسري
المحنه محنه

أخر الأخبار

مواعيد مباريات النصر والأهلي والهلال بدوري أبطال آسيا
مواعيد مباريات النصر والأهلي والهلال بدوري أبطال آسيا
Time منذ دقيقتين Views 1062
بالفيديو .. شخص يستعرض طريقة للدفع عن طريق جهاز نقاط البيع بدون بطاقة
بالفيديو .. شخص يستعرض طريقة للدفع عن طريق جهاز نقاط البيع بدون بطاقة
Time منذ 28 دقيقة Views 1731
الدويش يثير الجدل بسؤال عن الدعم المالي لبعض الأندية:"ملايين راحت فين ولمين؟"
الدويش يثير الجدل بسؤال عن الدعم المالي لبعض الأندية:"ملايين راحت فين ولمين؟"
Time منذ 35 دقيقة Views 1493
توجيه عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن مكبرات المساجد 
توجيه عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن مكبرات المساجد 
Time منذ 41 دقيقة Views 2062
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة
Time منذ 43 دقيقة Views 1385
تحذير لمرضى القلب من حَب الرشاد
تحذير لمرضى القلب من حَب الرشاد
Time منذ 48 دقيقة Views 1308
شاهد.. رد فعل السيسي عندما قاطعت أبواق سفينة حديثه 4 مرات في قناة السويس
شاهد.. رد فعل السيسي عندما قاطعت أبواق سفينة حديثه 4 مرات في قناة السويس
Time منذ ساعة Views 2180
نهاية اللقافة
نهاية اللقافة
Time منذ ساعة Views 507
ولا كأنه مسوي شيء !
ولا كأنه مسوي شيء !
Time منذ ساعة Views 561
اهل العقول في راحة
اهل العقول في راحة
Time منذ ساعة Views 408