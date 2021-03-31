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الأمير الوليد بن بدر ممثلاً عن الأمير خالد بن فهد في عمومية النصر غداً

Time منذ 24 دقيقة
Views 1441
الأمير الوليد بن بدر ممثلاً عن الأمير خالد بن فهد في عمومية النصر غداً

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأربعاء أن اللجنة العامة لإنتخابات الأندية الرياضية تلقت خطابا من الأمير خالد بن فهد العضو الذهبي في النصر يفوض فيه الأمير الوليد بن بدر ممثلا عنه في الجمعية العمومية للنادي غدا .

وأكدت المصادر أنه بموجب هذا التفويض يحق للأمير الوليد بن بدر إدارة كل الاصوات التي يملكها في الجمعية ، وفقاًلـ "الرياضية " .

وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية قد أعلنت استبعاد قائمة المرشح غانم المطيري من سباق انتخابات رئاسة نادي النصر ، كما أعلنت عن القوائم المرشحة في الإنتخابات المرتقبة .

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استبعاد غانم المطيري من سباق انتخابات رئاسة النصر

نادي النصر
الأمير الوليد بن بدر
انتخابات النصر
الامير خالد بن فهد

التعليقات

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أحدث التعليقات

احمد
أخي العزيز مسالم كلامك من ذهب
نجاة محمد
ههههه نضحك علي الاثنين يا زاير الشمالي
احمد
أخي العزيز مسالم كلامك من ذهب
مسالم
المدعو ابويزن.. تعليق ساذج.. وهل القانون الصارم هو ما يمنع انحراف الفتاه.. الأخلاق والعفة والشرف مالها علاقة بقانون ولا قبيلة ولا خرابيط... بل بتربية ومراقبة اب وام يتقون الله...
¥ ولد نجد ¥
اللهم أسترنا وبناتنا ومن يعز علينا فوق الأرض ويوم العرض

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