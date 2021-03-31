الأمير الوليد بن بدر ممثلاً عن الأمير خالد بن فهد في عمومية النصر غداً

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأربعاء أن اللجنة العامة لإنتخابات الأندية الرياضية تلقت خطابا من الأمير خالد بن فهد العضو الذهبي في النصر يفوض فيه الأمير الوليد بن بدر ممثلا عنه في الجمعية العمومية للنادي غدا .
وأكدت المصادر أنه بموجب هذا التفويض يحق للأمير الوليد بن بدر إدارة كل الاصوات التي يملكها في الجمعية ، وفقاًلـ "الرياضية " .
وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية قد أعلنت استبعاد قائمة المرشح غانم المطيري من سباق انتخابات رئاسة نادي النصر ، كما أعلنت عن القوائم المرشحة في الإنتخابات المرتقبة .
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