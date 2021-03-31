آخر المستجدات حول حصول أيمن يحيى على تأشيرة ألمانيا

ماجد محمد (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات حول حصول لاعب فريق النصر أيمن يحيى، على التأشيرة الخاصة بدخول الأراضي الألمانية، لافتة إلى أنه حتى الآن ينتظر صدور التأشيرة.
ويأتي ذلك من أجل إجراء عملية جراحية في عضلات البطن، بعد إصابته أثناء مشاركته ضد أبها، بالجولة الـ21 من دوري المحترفين؛ حيث أن اللاعب ينتظر التأشيرة خلال الـ48 ساعة القادمة، موضحة أنه في حال لم يستطع الحصول عليها، سيجري العملية في الرياض.
وترغب إدارة نادي النصر بالاتفاق مع الكرواتي هورفات، في سرعة اتخاد اللاعب القرار من أجل الاستفادة من خدماته خلال مباريات دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا، والتي ستنطلق يوم الـ 14 من أبريل المقبل.