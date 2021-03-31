الكاظمي يصل الرياض والأمير محمد بن سلمان في استقباله

الرياض (صدى):
وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة .
واستقبل الكاظمي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ، وفقاً للعربية .
وكان الكاظمي قد أعلن عن زيارته مشيراً إلى أنها تهدف لتوطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل .
كما أكد سفير المملكة في العراق عبدالعزيز الشمري، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم إلى المملكة مهمة وتأتي في توقيت مهم وسيتم مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.