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الكاظمي يصل الرياض والأمير محمد بن سلمان في استقباله

Time منذ 54 دقيقة
Views 1100
الكاظمي يصل الرياض والأمير محمد بن سلمان في استقباله

الرياض (صدى):
وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة .

واستقبل الكاظمي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ، وفقاً للعربية .

وكان الكاظمي قد أعلن عن زيارته مشيراً إلى أنها تهدف لتوطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل .

كما أكد سفير المملكة في العراق عبدالعزيز الشمري، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم إلى المملكة مهمة وتأتي في توقيت مهم وسيتم مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.

الأمير محمد بن سلمان
رئيس وزراء العراق
مصطفى الكاظمي

التعليقات

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أحدث التعليقات

مسالم
المدعو ابويزن.. تعليق ساذج.. وهل القانون الصارم هو ما يمنع انحراف الفتاه.. الأخلاق والعفة والشرف مالها علاقة بقانون ولا قبيلة ولا خرابيط... بل بتربية ومراقبة اب وام يتقون الله...
¥ ولد نجد ¥
اللهم أسترنا وبناتنا ومن يعز علينا فوق الأرض ويوم العرض
اسعد الدلخ
عادي ..ماهي أول ولا آخر ممحونه.. بس لا تهولون الموضوع.. لو كان تيس قابلها ..كان تحت النخله صقعها وسترها... دحونا خلونا بالمهم...
ابو مالك
ولد × ولد
عدو الخونة
ليش الغت الصحيفة حق الرد على التعليقات؟ يعني مسموح للواحد يعلق على اصحاب الشأن والشخصيات العامة ولا يحق لاحد اتعليق عليه؟ سبحان الله الله يحب السلامة من السنة الناس وعدم الانتقاد لا يعلق غير كذا للجميع الحق الرد بما يليق بصاحب التعليق واحد يستنقص او يشتم صراحة ولاة الامر وينشر تعليقه وعندما يرد عليه بما يليق بسوء ادبه تجد بعض المحررين يعتبرون هذا مخالفة

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