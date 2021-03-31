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أمير الرياض يطلع على تقرير مبادرة دعم المتضررين من توقف الحفلات والمناسبات

Time منذ ساعة
Views 1550
أمير الرياض يطلع على تقرير مبادرة دعم المتضررين من توقف الحفلات والمناسبات

سعيد العجل (صدى):
اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, على تقرير مبادرة خيرات الرياض لعام 2021م، التي وجه بها بهدف دعم المستحقين المتضررين من جائحة كورونا وعدم توافر فائض الأطعمة بعد إيقاف المناسبات والحفلات.

وتضمن التقرير توزيع "48130" وجبة خلال الفترة من 12 فبراير حتى 13 مارس 2021 بالتعاون مع جمعية خيرات لحفظ النعمة، استفاد منها أكثر من "8022" أسرة في "34" حياً بمدينة الرياض.

وكان سمو أمير الرياض قد وجه بتوفير 30 ألف وجبة لمدة شهر ضمن مبادرة خيرات الرياض، وتفاعلاً مع المبادرة قدمت كل من مطاعم البيك 10500 وجبة، ومطاعم دومينوز 2000 وجبة، وهايبر لولو 5000 وجبة، والاتحاد السعودي للسيارات 400 وجبة، ومطاعم موكي بيردز 230 وجبة، ومصنع موارد 1500 كرتون ماء.

وثمن سموه الجهود التي تبذلها جمعية خيرات لحفظ النعمة والجهات الداعمة، داعياً الله بأن تكلل جهود الجهات المشاركة بالنجاح، وأن تكتب في موازين حسناتهم.

وحث سموه الجميع على الإسهام في مثل هذه المبادرات لدعم المستحقين والتقليل من آثار الجائحة.

أمير الرياض
الحفلات
خيرات الرياض
دعم المتضررين

التعليقات

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أحدث التعليقات

مسالم
المدعو ابويزن.. تعليق ساذج.. وهل القانون الصارم هو ما يمنع انحراف الفتاه.. الأخلاق والعفة والشرف مالها علاقة بقانون ولا قبيلة ولا خرابيط... بل بتربية ومراقبة اب وام يتقون الله...
¥ ولد نجد ¥
اللهم أسترنا وبناتنا ومن يعز علينا فوق الأرض ويوم العرض
اسعد الدلخ
عادي ..ماهي أول ولا آخر ممحونه.. بس لا تهولون الموضوع.. لو كان تيس قابلها ..كان تحت النخله صقعها وسترها... دحونا خلونا بالمهم...
ابو مالك
ولد × ولد
عدو الخونة
ليش الغت الصحيفة حق الرد على التعليقات؟ يعني مسموح للواحد يعلق على اصحاب الشأن والشخصيات العامة ولا يحق لاحد اتعليق عليه؟ سبحان الله الله يحب السلامة من السنة الناس وعدم الانتقاد لا يعلق غير كذا للجميع الحق الرد بما يليق بصاحب التعليق واحد يستنقص او يشتم صراحة ولاة الامر وينشر تعليقه وعندما يرد عليه بما يليق بسوء ادبه تجد بعض المحررين يعتبرون هذا مخالفة

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