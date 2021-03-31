أمير الرياض يطلع على تقرير مبادرة دعم المتضررين من توقف الحفلات والمناسبات

سعيد العجل (صدى):
اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, على تقرير مبادرة خيرات الرياض لعام 2021م، التي وجه بها بهدف دعم المستحقين المتضررين من جائحة كورونا وعدم توافر فائض الأطعمة بعد إيقاف المناسبات والحفلات.
وتضمن التقرير توزيع "48130" وجبة خلال الفترة من 12 فبراير حتى 13 مارس 2021 بالتعاون مع جمعية خيرات لحفظ النعمة، استفاد منها أكثر من "8022" أسرة في "34" حياً بمدينة الرياض.
وكان سمو أمير الرياض قد وجه بتوفير 30 ألف وجبة لمدة شهر ضمن مبادرة خيرات الرياض، وتفاعلاً مع المبادرة قدمت كل من مطاعم البيك 10500 وجبة، ومطاعم دومينوز 2000 وجبة، وهايبر لولو 5000 وجبة، والاتحاد السعودي للسيارات 400 وجبة، ومطاعم موكي بيردز 230 وجبة، ومصنع موارد 1500 كرتون ماء.
وثمن سموه الجهود التي تبذلها جمعية خيرات لحفظ النعمة والجهات الداعمة، داعياً الله بأن تكلل جهود الجهات المشاركة بالنجاح، وأن تكتب في موازين حسناتهم.
وحث سموه الجميع على الإسهام في مثل هذه المبادرات لدعم المستحقين والتقليل من آثار الجائحة.