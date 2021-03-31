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وفاة «الجنزوري» رئيس وزراء مصر السابق عن عمر يناهز 88 عاماً

Time منذ ساعة
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وفاة «الجنزوري» رئيس وزراء مصر السابق عن عمر يناهز 88 عاماً

القاهرة (صدى):
توفى رئيس وزراء مصر السابق الدكتور كمال الجنزوري، عن عمر يناهز 88 عاماً، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض

وكان الجنزوري قد دخل مستشفى القوات الجوية بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، قبل أيام إثر وعكة مرضية.

ويذكر أن الجنزوري من مواليد 12 يناير من العام 1933 بالمنوفية حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشغان.

وشغل منصبي محافظ بني سويف والوادي الجديد في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم مديراً لمعهد التخطيط القومي.

كما تولى وزارة التخطيط ومنصب رئيس وزراء مصر في العام 1996 واستمر في حتى عام 1999.

 

مصر
الجنزوري
كمال الجنزوري
رئيس وزراء مصر السابق

التعليقات

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أحدث التعليقات

مسالم
المدعو ابويزن.. تعليق ساذج.. وهل القانون الصارم هو ما يمنع انحراف الفتاه.. الأخلاق والعفة والشرف مالها علاقة بقانون ولا قبيلة ولا خرابيط... بل بتربية ومراقبة اب وام يتقون الله...
¥ ولد نجد ¥
اللهم أسترنا وبناتنا ومن يعز علينا فوق الأرض ويوم العرض
اسعد الدلخ
عادي ..ماهي أول ولا آخر ممحونه.. بس لا تهولون الموضوع.. لو كان تيس قابلها ..كان تحت النخله صقعها وسترها... دحونا خلونا بالمهم...
ابو مالك
ولد × ولد
عدو الخونة
ليش الغت الصحيفة حق الرد على التعليقات؟ يعني مسموح للواحد يعلق على اصحاب الشأن والشخصيات العامة ولا يحق لاحد اتعليق عليه؟ سبحان الله الله يحب السلامة من السنة الناس وعدم الانتقاد لا يعلق غير كذا للجميع الحق الرد بما يليق بصاحب التعليق واحد يستنقص او يشتم صراحة ولاة الامر وينشر تعليقه وعندما يرد عليه بما يليق بسوء ادبه تجد بعض المحررين يعتبرون هذا مخالفة

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