وفاة «الجنزوري» رئيس وزراء مصر السابق عن عمر يناهز 88 عاماً

القاهرة (صدى):
توفى رئيس وزراء مصر السابق الدكتور كمال الجنزوري، عن عمر يناهز 88 عاماً، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض
وكان الجنزوري قد دخل مستشفى القوات الجوية بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، قبل أيام إثر وعكة مرضية.
ويذكر أن الجنزوري من مواليد 12 يناير من العام 1933 بالمنوفية حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشغان.
وشغل منصبي محافظ بني سويف والوادي الجديد في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم مديراً لمعهد التخطيط القومي.
كما تولى وزارة التخطيط ومنصب رئيس وزراء مصر في العام 1996 واستمر في حتى عام 1999.