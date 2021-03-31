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الكشف عن حكام نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

Time منذ ساعة
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الكشف عن حكام نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأربعاء عن أسماء طاقم التحكيم لمباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2021 .

وأكدت المصادر أن الحكم محمد الهويش يقود مباراة النصر والفيصلي، ويدير الحكم فيصل البلوي مباراة التعاون والفتح ، وفقاً لصحيفة "الرياضية " .

يشار إلى أن مباراتي نصف نهائي كأس الملك ستقام يوم الأحد المقبل ،ويلتقي التعاون أمام الفتح على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، في السادسة مساءً ، بينما سيواجه النصر نظيره الفيصلي، على ملعب مرسول بارك، في الثامنة مساءً.

النصر
التعاون
الفيصلي
الفتح
كأس خادم الحرمين الشريفين

التعليقات

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أحدث التعليقات

مسالم
المدعو ابويزن.. تعليق ساذج.. وهل القانون الصارم هو ما يمنع انحراف الفتاه.. الأخلاق والعفة والشرف مالها علاقة بقانون ولا قبيلة ولا خرابيط... بل بتربية ومراقبة اب وام يتقون الله...
¥ ولد نجد ¥
اللهم أسترنا وبناتنا ومن يعز علينا فوق الأرض ويوم العرض
اسعد الدلخ
عادي ..ماهي أول ولا آخر ممحونه.. بس لا تهولون الموضوع.. لو كان تيس قابلها ..كان تحت النخله صقعها وسترها... دحونا خلونا بالمهم...
ابو مالك
ولد × ولد
عدو الخونة
ليش الغت الصحيفة حق الرد على التعليقات؟ يعني مسموح للواحد يعلق على اصحاب الشأن والشخصيات العامة ولا يحق لاحد اتعليق عليه؟ سبحان الله الله يحب السلامة من السنة الناس وعدم الانتقاد لا يعلق غير كذا للجميع الحق الرد بما يليق بصاحب التعليق واحد يستنقص او يشتم صراحة ولاة الامر وينشر تعليقه وعندما يرد عليه بما يليق بسوء ادبه تجد بعض المحررين يعتبرون هذا مخالفة

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