الكشف عن حكام نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأربعاء عن أسماء طاقم التحكيم لمباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2021 .
وأكدت المصادر أن الحكم محمد الهويش يقود مباراة النصر والفيصلي، ويدير الحكم فيصل البلوي مباراة التعاون والفتح ، وفقاً لصحيفة "الرياضية " .
يشار إلى أن مباراتي نصف نهائي كأس الملك ستقام يوم الأحد المقبل ،ويلتقي التعاون أمام الفتح على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، في السادسة مساءً ، بينما سيواجه النصر نظيره الفيصلي، على ملعب مرسول بارك، في الثامنة مساءً.