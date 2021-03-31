مصر تمنع طاقم السفينة الجانحة من مغادرتها طوال فترة التحقيق

القاهرة (صدى):
أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، على أنه لن يسمح لأي شخص بالنزول من سفينة "إيفر جيفن" أو الصعود على متنها لحين الانتهاء من التحقيقات.
وقال ربيع: إن هذا الإجراء من شأنه الحيلولة دون حدوث أي تغيير في الأطقم؛ لأن الجميع سيتم استجوابه خلال التحقيقات؛ لا سيما وأن هناك "عدم تعاطٍ" مع الطلبات التي قدّمتها الهيئة للسفينة الجانحة والشركتين المالكة والمشغلة لها.
وأضاف أنه لا يعرف "إذا ما كانوا سينفّذون الطلبات المقدمة لهم أم لا"؛ مشيرًا إلى أنه سيتم الاحتفاظ بالوثائق الموجودة، سواء إلكترونية أو مسجلة؛ للرجوع إليها في التحقيقات حول الحادثة.
وتابع أن "كل ما يحدث خلال فترة الإبحار يكون مسجلًا، وتَحَفّظنا على هذه الأشياء، وتم منع أي أحد من تفريغ الشرائط، بناء على متطلبات التحقيق".
وأشار إلى أن التحقيق في حادثة السفينة الجانحة سيستغرق من أسبوع إلى 10 أيام؛ لافتًا إلى أنه سيجري خلال هذه المدة عمل فحص كامل للسفينة.