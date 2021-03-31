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مصر تمنع طاقم السفينة الجانحة من مغادرتها طوال فترة التحقيق

Time منذ ساعة
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مصر تمنع طاقم السفينة الجانحة من مغادرتها طوال فترة التحقيق

القاهرة (صدى):
أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، على أنه لن يسمح لأي شخص بالنزول من سفينة "إيفر جيفن" أو الصعود على متنها لحين الانتهاء من التحقيقات.

وقال ربيع: إن هذا الإجراء من شأنه الحيلولة دون حدوث أي تغيير في الأطقم؛ لأن الجميع سيتم استجوابه خلال التحقيقات؛ لا سيما وأن هناك "عدم تعاطٍ" مع الطلبات التي قدّمتها الهيئة للسفينة الجانحة والشركتين المالكة والمشغلة لها.

وأضاف أنه لا يعرف "إذا ما كانوا سينفّذون الطلبات المقدمة لهم أم لا"؛ مشيرًا إلى أنه سيتم الاحتفاظ بالوثائق الموجودة، سواء إلكترونية أو مسجلة؛ للرجوع إليها في التحقيقات حول الحادثة.

وتابع أن "كل ما يحدث خلال فترة الإبحار يكون مسجلًا، وتَحَفّظنا على هذه الأشياء، وتم منع أي أحد من تفريغ الشرائط، بناء على متطلبات التحقيق".

وأشار إلى أن التحقيق في حادثة السفينة الجانحة سيستغرق من أسبوع إلى 10 أيام؛ لافتًا إلى أنه سيجري خلال هذه المدة عمل فحص كامل للسفينة.

مصر
قناة السويس
السفينة الجانحة
أسامة ربيع

التعليقات

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أحدث التعليقات

مسالم
المدعو ابويزن.. تعليق ساذج.. وهل القانون الصارم هو ما يمنع انحراف الفتاه.. الأخلاق والعفة والشرف مالها علاقة بقانون ولا قبيلة ولا خرابيط... بل بتربية ومراقبة اب وام يتقون الله...
¥ ولد نجد ¥
اللهم أسترنا وبناتنا ومن يعز علينا فوق الأرض ويوم العرض
اسعد الدلخ
عادي ..ماهي أول ولا آخر ممحونه.. بس لا تهولون الموضوع.. لو كان تيس قابلها ..كان تحت النخله صقعها وسترها... دحونا خلونا بالمهم...
ابو مالك
ولد × ولد
عدو الخونة
ليش الغت الصحيفة حق الرد على التعليقات؟ يعني مسموح للواحد يعلق على اصحاب الشأن والشخصيات العامة ولا يحق لاحد اتعليق عليه؟ سبحان الله الله يحب السلامة من السنة الناس وعدم الانتقاد لا يعلق غير كذا للجميع الحق الرد بما يليق بصاحب التعليق واحد يستنقص او يشتم صراحة ولاة الامر وينشر تعليقه وعندما يرد عليه بما يليق بسوء ادبه تجد بعض المحررين يعتبرون هذا مخالفة

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