بالصور.. موظف بالبيت الأبيض يتعرض للعض من كلب بايدن

واشنطن (صدى):
كشفت تقارير صحافية، أن كلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن الذي يدعى "ميجور" هاجم موظف ثانٍ بالبيت الأبيض، أثناء اصطحابه في نزهة على الأقدام، حيث تم نقل الموظف الذي يعمل في إدارة المتنزهات الوطنية إلى الوحدة الطبية بالبيت الأبيض لتلقي العلاج.
َوأكد مايكل لاروزا، السكرتير الصحفي لبايدن، على مهاجمة الكلب لشخص أثناء نزهة، قائلا:" ةتم عرض الرجل على الوحدة الطبية في البيت الأبيض، وعاد مجددًا للعمل".
وجاء ذلك بعد ثلاثة أسابيع من الحادث الأول، الذي هاجم فيه الكلب من سلالة "جيرمان شيبرد" ، لحارس أمن. ومن ذلك الحين، تم نقل الكلب إلى منزل عائلة بايدن في ولاية ديلاوير، وتلقى تدريبًا مع كلب بايدن الآخر.