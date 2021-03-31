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إغلاق 11 مسجداً مؤقتاً بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا بين المصلين

Time منذ ساعة
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إغلاق 11 مسجداً مؤقتاً بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا بين المصلين

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 52 يوماً 416 مسجداً تم فتح 396 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ثلاثة مساجد في منطقتي الرياض ومكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات في كلٍ منها، ومسجدان في المنطقة الشرقية تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح أربعة عشر مسجداً ستة منها في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة في منطقتي الرياض والحدود الشمالية، ومسجد في منطقتي الشرقية والقصيم، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين.

إغلاق
وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

مسالم
المدعو ابويزن.. تعليق ساذج.. وهل القانون الصارم هو ما يمنع انحراف الفتاه.. الأخلاق والعفة والشرف مالها علاقة بقانون ولا قبيلة ولا خرابيط... بل بتربية ومراقبة اب وام يتقون الله...
¥ ولد نجد ¥
اللهم أسترنا وبناتنا ومن يعز علينا فوق الأرض ويوم العرض
اسعد الدلخ
عادي ..ماهي أول ولا آخر ممحونه.. بس لا تهولون الموضوع.. لو كان تيس قابلها ..كان تحت النخله صقعها وسترها... دحونا خلونا بالمهم...
ابو مالك
ولد × ولد
عدو الخونة
ليش الغت الصحيفة حق الرد على التعليقات؟ يعني مسموح للواحد يعلق على اصحاب الشأن والشخصيات العامة ولا يحق لاحد اتعليق عليه؟ سبحان الله الله يحب السلامة من السنة الناس وعدم الانتقاد لا يعلق غير كذا للجميع الحق الرد بما يليق بصاحب التعليق واحد يستنقص او يشتم صراحة ولاة الامر وينشر تعليقه وعندما يرد عليه بما يليق بسوء ادبه تجد بعض المحررين يعتبرون هذا مخالفة

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