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وزير الاتصالات يروي موقف ولي العهد حينما علم بسبب ضعف الإنترنت (فيديو)

Time منذ ساعة
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وزير الاتصالات يروي موقف ولي العهد حينما علم بسبب ضعف الإنترنت (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد وزير الاتصالات عبدالله بن عامر السواحة، اليوم الأربعاء، أن المملكة استطاعت تيسير 94% من الأعمال عن طريق البنية التحتية الرقمية خلال 2020 بالرغم من جائحة كورونا.

وكشف عبدالله السواحة قصة حدثت عام 2017 ، حين اجتمع ولي العهد مع شركاء القطاع الخاص بسبب شكواهم من الطيف الترددي وحاجتهم لحزمة تحفيز وتسهيل لنشر الأبراج في المناطق السكنية .

وأوضح " السواحة " أن ولي العهد كان مستاء بسبب ترتيب المملكة على مستوى العالم من حيث سرعة الانترنت حيث كانت في المركز الـ 105 ، موضحاً سبب ذلك بأن "الطيف الترددي محجوز" فسأله ولي العهد "من حجزه؟" ، فقال وزير الاتصالات :"وزارة الدفاع" .

وأشار " السواحة " إلى أن ولي العهد قام فوراً بتشكيل لجنة برئاسته، واستطاعت المملكة تحرير من 260 ميجا إلى 1100 ميجاهرتز وأصبحنا رقم 2 في العام بعد اليابان.

ولي العهد
الإنترنت
وزير الاتصالات

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أحدث التعليقات

رااايق
للأسف حتى لو وصل العدد الى 70 % *** الحياة ما راح ترجع لـ طبيعتها كما كانت إلا أذا أنتهى هذا البلاء والوباء عنا و عن العالم كله *** وهذا شي بيد رب العالمين القادر على كل شئ سبحانه *(إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) *** وكل ما علينا هو الدعاء والتضرع لله إن يبعد عنا هذا الوباء * ومن ثم أخذ جميع الأحترازات للوقايه **!! ونتوكل على الله سبحانه الذي لا إله غيره *** سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ***‎
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
Zoolعالمي
اسيا جبتوها بخشم الريال يا طاقيه لا تلعب على نفسك بعد ما غرزت 20 سنه وانت تفحط ههههههههه قال ايش وكان له دور في تحقيق الهلال لدوري ابطال اسيا ههههههههههههههههههههههه
كككاكككا
هذي الخطابة ومو سعودية
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب!!

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