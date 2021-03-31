وزير الاتصالات يروي موقف ولي العهد حينما علم بسبب ضعف الإنترنت (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد وزير الاتصالات عبدالله بن عامر السواحة، اليوم الأربعاء، أن المملكة استطاعت تيسير 94% من الأعمال عن طريق البنية التحتية الرقمية خلال 2020 بالرغم من جائحة كورونا.
وكشف عبدالله السواحة قصة حدثت عام 2017 ، حين اجتمع ولي العهد مع شركاء القطاع الخاص بسبب شكواهم من الطيف الترددي وحاجتهم لحزمة تحفيز وتسهيل لنشر الأبراج في المناطق السكنية .
وأوضح " السواحة " أن ولي العهد كان مستاء بسبب ترتيب المملكة على مستوى العالم من حيث سرعة الانترنت حيث كانت في المركز الـ 105 ، موضحاً سبب ذلك بأن "الطيف الترددي محجوز" فسأله ولي العهد "من حجزه؟" ، فقال وزير الاتصالات :"وزارة الدفاع" .
وأشار " السواحة " إلى أن ولي العهد قام فوراً بتشكيل لجنة برئاسته، واستطاعت المملكة تحرير من 260 ميجا إلى 1100 ميجاهرتز وأصبحنا رقم 2 في العام بعد اليابان.