مسودة تلقائية

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التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
للأسف حتى لو وصل العدد الى 70 % *** الحياة ما راح ترجع لـ طبيعتها كما كانت إلا أذا أنتهى هذا البلاء والوباء عنا و عن العالم كله *** وهذا شي بيد رب العالمين القادر على كل شئ سبحانه *(إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) *** وكل ما علينا هو الدعاء والتضرع لله إن يبعد عنا هذا الوباء * ومن ثم أخذ جميع الأحترازات للوقايه **!! ونتوكل على الله سبحانه الذي لا إله غيره *** سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ***‎
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
Zoolعالمي
اسيا جبتوها بخشم الريال يا طاقيه لا تلعب على نفسك بعد ما غرزت 20 سنه وانت تفحط ههههههههه قال ايش وكان له دور في تحقيق الهلال لدوري ابطال اسيا ههههههههههههههههههههههه
كككاكككا
هذي الخطابة ومو سعودية
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب!!

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