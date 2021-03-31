وظيفة إدارية شاغرة في مصرف الراجحي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمركز الرفائع؛حيث أن المسمى الوظيفي: مدير فرع - الرفائع.
واشترط المصرف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، العلوم المصرفية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، مهارات اتخاذ القرارت، التواصل، حل المشاكل، التفاوض، الإدارة، إدارة الوقت.
وأشار إلى أن الوصف الوظيفي: التنسيق وتوجيه الفرع لتقديم العمليات وخدمات الفروع المصرفية المطلوبة للعملاء لتحقيق مبيعات، خطط وأهداف المصرف، والتأكد من تنفيذ جميع العمليات عن طريق اتباع قوانين إجراءات الفروع.
وقال أنه من سياسة المصرف والأنظمة المستخدمة لدى الفروع، والإشراف على المهام المنفذة يوميا والهدف من ذلك إرضاء العميل وتقديم جميع المساعدة في جميع متطلباته.
وذكر المصرف، أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما للتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .