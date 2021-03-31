مسعفون يكشفون عن قصص مؤثرة خلال مباشرة عملهم بحفر الباطن

حفر الباطن (صدى):
سرد مسعفون مقتطفات قصص مؤثرة تعرضوا لها خلال أداء عملهم في حفر الباطن، والتي من بينها طفلة صغيرة تبكي على أمها التي توفيت أمام أعينها في حادِث على الطريق السريع.
وأوضح أحد المسعفين، أنه باشر حادث تصادم على طريق سريع لأسرة واحدة وكان هناك وفيات بينهم امرأة توفيت وكانت بجوارها ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، حيث كانت الطفلة الصغيرة تبكي وهي تنادي أمها وتحركها دون جدوى، بحسب صحيفة "اليوم" .
وروى مسعف آخر شعوراً لا يُوصف انتابه عندما وجد أماً لأربعة أبناء تبكي وهي منكسرة نفسياً بعدما نُومت في طابق للعزل بعيدًا عن أسرتها إثر إصابتها بفيروس كورونا، مضيفًا: "المُبلغ عن إصابة المرأة قابلنا فور وصولنا، وقال لنا (ادخلوا من الباب الجانبي ستجدون المريضة في الدور الثاني)، وقبل دخولنا صرخ طفلها البالغ من العمر 9 سنوات وقال لهم (تكفون لا تموت أمي)".