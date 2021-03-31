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مسعفون يكشفون عن قصص مؤثرة خلال مباشرة عملهم بحفر الباطن

Time منذ 24 دقيقة
Views 1200
مسعفون يكشفون عن قصص مؤثرة خلال مباشرة عملهم بحفر الباطن

حفر الباطن (صدى):
سرد مسعفون مقتطفات قصص مؤثرة تعرضوا لها خلال أداء عملهم في حفر الباطن، والتي من بينها طفلة صغيرة تبكي على أمها التي توفيت أمام أعينها في حادِث على الطريق السريع.

وأوضح أحد المسعفين، أنه باشر حادث تصادم على طريق سريع لأسرة واحدة وكان هناك وفيات بينهم امرأة توفيت وكانت بجوارها ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، حيث كانت الطفلة الصغيرة تبكي وهي تنادي أمها وتحركها دون جدوى، بحسب صحيفة "اليوم" .

وروى مسعف آخر شعوراً لا يُوصف انتابه عندما وجد أماً لأربعة أبناء تبكي وهي منكسرة نفسياً بعدما نُومت في طابق للعزل بعيدًا عن أسرتها إثر إصابتها بفيروس كورونا، مضيفًا: "المُبلغ عن إصابة المرأة قابلنا فور وصولنا، وقال لنا (ادخلوا من الباب الجانبي ستجدون المريضة في الدور الثاني)، وقبل دخولنا صرخ طفلها البالغ من العمر 9 سنوات وقال لهم (تكفون لا تموت أمي)".

 

حفر الباطن
إسعاف
مسعفون
قصص مؤثرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
نتظر من المسؤولين خبر الفبض عليها
khalidnaam
اذا لم تستحي ففعل ما تشاء
ا
ماالوم ابو جهل فيهم
فتى الجنوب
السعودية قوةٌ عظمى لايستهان بها
ابو سعود
مافيها رضيع الفيديو واضح .

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