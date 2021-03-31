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المملكة الأولى عالمياً في 4 إنجازات بعد نجاح خطة التحول الرقمي

Time منذ 39 دقيقة
Views 1350
المملكة الأولى عالمياً في 4 إنجازات بعد نجاح خطة التحول الرقمي

الرياض (صدى):
نجحت المملكة في تحقيق إنجازات عالمية بعد التحول الرقمي لتتصدر الترتيب العالمي في أربع إنجازات .

وتصدرت المملكة الترتيب العالمي ضمن الدول الأكثر إصلاحاً في بيئة الأعمال ، وفقاً للتقرير العالمي لسهولة الأعمال .

كما تصدرت الترتيب العالمي في متوسط سرعة الجيل الخامس بأكثر من 12 ألف برج للجيل الخامس ، وكذلك تصدرت الترتيب العالمي بين دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية ضمن تقرير النهوض الرقمي 2020 .

كما حصدت المملكة ترتيب عالمي متقدم في تمكين المرأة بالتقنية ، وكذلك الأمن السيبراني ، وسرعة الإنترنت المتنقل ، وتمويل التطوير التقني ، ومؤشر البنية الرقمية ، وغيرها من المؤشرات التي تعتمد على التحول الرقمي الذي حققته المملكة في مختلف المجالات .

سرعة الإنترنت
التحول الرقمي
الأمن السيبراني

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
نتظر من المسؤولين خبر الفبض عليها
khalidnaam
اذا لم تستحي ففعل ما تشاء
ا
ماالوم ابو جهل فيهم
فتى الجنوب
السعودية قوةٌ عظمى لايستهان بها
ابو سعود
مافيها رضيع الفيديو واضح .

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