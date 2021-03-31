المملكة الأولى عالمياً في 4 إنجازات بعد نجاح خطة التحول الرقمي

الرياض (صدى):
نجحت المملكة في تحقيق إنجازات عالمية بعد التحول الرقمي لتتصدر الترتيب العالمي في أربع إنجازات .
وتصدرت المملكة الترتيب العالمي ضمن الدول الأكثر إصلاحاً في بيئة الأعمال ، وفقاً للتقرير العالمي لسهولة الأعمال .
كما تصدرت الترتيب العالمي في متوسط سرعة الجيل الخامس بأكثر من 12 ألف برج للجيل الخامس ، وكذلك تصدرت الترتيب العالمي بين دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية ضمن تقرير النهوض الرقمي 2020 .
كما حصدت المملكة ترتيب عالمي متقدم في تمكين المرأة بالتقنية ، وكذلك الأمن السيبراني ، وسرعة الإنترنت المتنقل ، وتمويل التطوير التقني ، ومؤشر البنية الرقمية ، وغيرها من المؤشرات التي تعتمد على التحول الرقمي الذي حققته المملكة في مختلف المجالات .