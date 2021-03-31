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«التعليم» تفتح بطاقات الترقية على الوظائف الإدارية

Time منذ 54 دقيقة
Views 1300
«التعليم» تفتح بطاقات الترقية على الوظائف الإدارية

الرياض (صدى):
دعت وزارة التعليم، جميع منسوبيها ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية إلى تحديث بياناتهم الوظيفية في نظام (فارس)، ومنصة (بياناتي الوظيفية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لمن يشغلون المرتبة الثالثة عشرة فما دون.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم فتح بطاقة الترقية على نظام (فارس) اعتباراً من تاريخ 25 /8/ 1442هـ وحتى تاريخ 1442/10/15هـ، داعية إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة إلى حث ومُتابعة منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية لتحديث بياناتهم عبر منصة (بياناتي الوظيفية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت على ضرورة إضافة المؤهلات والدورات التدريبية مكتملة البيانات، وتاريخ الحصول عليها في (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية لنظام فارس، إضافة إلى التأكد من وجود تقويم الأداء الوظيفي في النظام؛ ليتمكن الموظف والموظفة من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم

ويأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام وزارة التعليم بمنسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية، ولما تمثله الترقية من أهمية وأثر في تطوير الكوادر البشرية، واستمراراً لجهود الوزارة في ترقية منسوبيها كما أُعلن مؤخراً بتاريخ 28/ 6/ 1442 عن ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة في عملية ترقيات غير مسبوقة، واستكمالاً لتلك الجهود.

وزارة التعليم
الوظائف الإدارية
بطاقات الترقية

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
نتظر من المسؤولين خبر الفبض عليها
khalidnaam
اذا لم تستحي ففعل ما تشاء
ا
ماالوم ابو جهل فيهم
فتى الجنوب
السعودية قوةٌ عظمى لايستهان بها
ابو سعود
مافيها رضيع الفيديو واضح .

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