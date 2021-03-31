تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات للمصريين المتواجدين خارج المملكة

الرياض (صدى):
كشف سفير المملكة في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، أن المملكة ستقوم بمد فترة التأشيرات والإقامات للمصريين في ضوء تعليق حركة الطيران بالمملكة.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبد الشهيد، بسفير المملكة بالقاهرة، لبحث أزمة العالقين المصريين العاملين بالمملكة والمتواجدين بمصر.
ونقلت السفيرة نبيلة مكرم للسفير بحسب "العربية"، كافة المناشدات والاستغاثات التي تلقتها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية، بشأن قرب انتهاء فترة إقامات المصريين المتواجدين خارج المملكة، نظرًا لتعليق حركة الطيران ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن قرب انتهاء فترة إقامتهم هناك.
وقدمت وزيرة الهجرة الشكر للسفير وللسلطات والمسؤولين في المملكة، لإصدارهم القرار بشأن مد التأشيرات والإقامات الخاصة بالمصريين العاملين بالمملكة للتيسير على العمالة المصرية.