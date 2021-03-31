الأعداد السابقة للصحيفة

تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات للمصريين المتواجدين خارج المملكة

Time منذ ساعة
Views 1654
تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات للمصريين المتواجدين خارج المملكة

الرياض (صدى):
كشف سفير المملكة في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، أن المملكة ستقوم بمد فترة التأشيرات والإقامات للمصريين في ضوء تعليق حركة الطيران بالمملكة.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبد الشهيد، بسفير المملكة بالقاهرة، لبحث أزمة العالقين المصريين العاملين بالمملكة والمتواجدين بمصر.

ونقلت السفيرة نبيلة مكرم للسفير بحسب "العربية"، كافة المناشدات والاستغاثات التي تلقتها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية، بشأن قرب انتهاء فترة إقامات المصريين المتواجدين خارج المملكة، نظرًا لتعليق حركة الطيران ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن قرب انتهاء فترة إقامتهم هناك.

وقدمت وزيرة الهجرة الشكر للسفير وللسلطات والمسؤولين في المملكة، لإصدارهم القرار بشأن مد التأشيرات والإقامات الخاصة بالمصريين العاملين بالمملكة للتيسير على العمالة المصرية.

مصر
المملكة
التأشيرات
العاملين المصريين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الملل
نتظر من المسؤولين خبر الفبض عليها
khalidnaam
اذا لم تستحي ففعل ما تشاء
ا
ماالوم ابو جهل فيهم
فتى الجنوب
السعودية قوةٌ عظمى لايستهان بها
ابو سعود
مافيها رضيع الفيديو واضح .

أخر الأخبار

أسرار طبيعية لبشرة جميلة في الصيف وبدون مكياج
أسرار طبيعية لبشرة جميلة في الصيف وبدون مكياج
Time منذ 9 دقائق Views 1100
"العامة للإحصاء": انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى 12.6%
"العامة للإحصاء": انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى 12.6%
Time منذ 14 دقيقة Views 1317
وظيفة إدارية شاغرة في مصرف الراجحي
وظيفة إدارية شاغرة في مصرف الراجحي
Time منذ 19 دقيقة Views 1406
مسعفون يكشفون عن قصص مؤثرة خلال مباشرة عملهم بحفر الباطن
مسعفون يكشفون عن قصص مؤثرة خلال مباشرة عملهم بحفر الباطن
Time منذ 23 دقيقة Views 1543
المملكة الأولى عالمياً في 4 إنجازات بعد نجاح خطة التحول الرقمي
المملكة الأولى عالمياً في 4 إنجازات بعد نجاح خطة التحول الرقمي
Time منذ 39 دقيقة Views 1639
تحذير أمني عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» لمستخدمي "جوجل كروم"
تحذير أمني عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» لمستخدمي "جوجل كروم"
Time منذ 44 دقيقة Views 1666
عروس تطلب الطلاق بعد عودتها من شهر العسل لسبب غريب
عروس تطلب الطلاق بعد عودتها من شهر العسل لسبب غريب
Time منذ 49 دقيقة Views 858
«التعليم» تفتح بطاقات الترقية على الوظائف الإدارية
«التعليم» تفتح بطاقات الترقية على الوظائف الإدارية
Time منذ 54 دقيقة Views 1821
وظائف شاغرة بشركة المراعي
وظائف شاغرة بشركة المراعي
Time منذ 59 دقيقة Views 1781
تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات للمصريين المتواجدين خارج المملكة
تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات للمصريين المتواجدين خارج المملكة
Time منذ ساعة Views 1982