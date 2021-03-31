الإطاحة بمخلص جمركي حاول تهريب حاوية مخدرات إلى المملكة

الرياض (صدى):
كشفت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس الثلاثاء، عن اتهام مُخلِّص جمركي في قضية محاولة تهريب حاوية مُحمّلة بـ39 ألف حبة مُخدّرة مُخبأة داخل 495 جوال كركدي للمملكة.
وأوضح قاضي محكمة مكافحة الإرهاب بجنايات الخرطوم شمال محمد سر الختم، إن المتهم وهو مُخلِّص جمركي لم يقم بإرشاد سلطات الجمارك بحاوية المخدرات أثناء إجراءات تخليصه للحاوية.
وأكد أنه بذلك ارتكب فعلاً مُخالفاً لنص المادة 15 أ من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تتعلق بالإتجار في المخدرات، فيما قال محامي الدفاع عن المتهم بأنّ موكله غير مُذنبٍ، لافتًا إلى أن المتهم تعامل مع الحاوية تعاملاً مستندياً فقط ولم يكن يعلم ما بداخلها.