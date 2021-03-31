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شرطيان يتقدمان بدعوى قضائية جديدة ضد "ترامب"

Time منذ 45 دقيقة
Views 1300
شرطيان يتقدمان بدعوى قضائية جديدة ضد "ترامب"

واشنطن (صدى):
يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية تقدم بها عنصران في شرطة البنتاجون بتهمة إدارة هجوم الكونجرس والتحريض عليه .

وأكد الشرطيان جيمس بلاسينغيم وسيدني هيمبي إنهما تعرّضا لـ"إصابات جسدية ونفسية" جرّاء أعمال الشغب التي قالا إن ترامب أججها عندما كان في آخر أسابيع عهده الرئاسي ورفض القبول بهزيمته في الانتخابات.

كما جاء في نص الدعوى أن ترامب حاول إقناع أتباعه باتهامه الباطل بأنه يتم إجباره على مغادرة البيت الأبيض نظرا لتزوير كبير للانتخابات حرّض المتمرّدين .

الجدير بالذكر أن الشريطيين طالبا بتعويضات قدرها 75 ألف دولار على الأقل لكل منهما إلى جانب تعويضات جزائية لم تحدد قيمتها.

 

أمريكا
ترامب
أحداث الكونجرس

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
قل حياء وقل خوف من الله عسى الله لا يبلانا ويعافينا يارب
رااايق
نعم هنا تتجلى(ا) كلمة أو قولة النصر بمن حضر *** بالتوفيق *** للعالمي ***
رااايق
قدر الله وما شاء فعل *** سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ***
اسعد الدلخ
لا غرابه .... العاهره والمومس يطلع منها اكثر من هذا ..
fares
الله يوفقها

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