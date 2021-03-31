تراجع أسعار الذهب فى المملكة

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار الذهب في المملكة اليوم الأربعاء 31-3-2021، بمعدل ريال اضافة إلى الانخفاض الذي منى به المعدن النفيس في ختام التعاملات أمس والذى وصل إلى حوالى 3 ريالات.
وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 202.68 ريال سعودى مقابل 54.04 دولار امريكى، كما سجل سعر الذهب الاقتصادي في السوق السعودى، عيار 14 نحو 118.23 ريال، مقابل 31.52 دولار.
وبلغ سعر الذهب عيار 22 بـ185.79 ريال $49.54، كما سجلت اسعار الذهب عيار 21 بـ177.35 ريال $47.29
وبلغت اسعار الذهب عيار 18 بـ152.01 ريال $40.53، وسجل سعر الذهب عيار 12 بـ101.34 ريال $27.02