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مدرب النصر يستعين بـ «الشباب» لتعويض النقص

Time منذ ساعة
Views 1400
مدرب النصر يستعين بـ «الشباب» لتعويض النقص

نواف السالم (صدى):
استعان مدرب فريق النصر، الكرواتي ألين هورفات، برباعي من درجة الشباب لتعويض النقص الذي يعانيه فريقه بسبب مشاركة عدد كبير من اللاعبين في صفوف المنتخبين الأول والأولمبي.

وكشفت تقارير صحافية، عن الاستعانة بلاعبي فريق درجة الشباب سامر المحيميد، ورائد أزيبي وباسل السيالي وبندر درويش الذين شاركوا خلال تدريبات الفريق أمس الثلاثاء.

ويستعد النصر للقاء المقرر الأحد المقبل بالرياض في مواجهة الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك، وقد انطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة، ومن ثم طبق المدرب عدداً من الجمل التكتيكية واختتم الحصة بمناورة على منتصف الملعب.

النصر
الفيصلي
ألين هورفات

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 8957
منذ 9 دقائق
نعم هنا تتجلى(ا) كلمة أو قولة النصر بمن حضر ***

بالتوفيق *** للعالمي ***

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
قل حياء وقل خوف من الله عسى الله لا يبلانا ويعافينا يارب
رااايق
نعم هنا تتجلى(ا) كلمة أو قولة النصر بمن حضر *** بالتوفيق *** للعالمي ***
رااايق
قدر الله وما شاء فعل *** سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ***
اسعد الدلخ
لا غرابه .... العاهره والمومس يطلع منها اكثر من هذا ..
fares
الله يوفقها

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