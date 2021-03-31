مدرب النصر يستعين بـ «الشباب» لتعويض النقص

نواف السالم (صدى):
استعان مدرب فريق النصر، الكرواتي ألين هورفات، برباعي من درجة الشباب لتعويض النقص الذي يعانيه فريقه بسبب مشاركة عدد كبير من اللاعبين في صفوف المنتخبين الأول والأولمبي.
وكشفت تقارير صحافية، عن الاستعانة بلاعبي فريق درجة الشباب سامر المحيميد، ورائد أزيبي وباسل السيالي وبندر درويش الذين شاركوا خلال تدريبات الفريق أمس الثلاثاء.
ويستعد النصر للقاء المقرر الأحد المقبل بالرياض في مواجهة الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك، وقد انطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة، ومن ثم طبق المدرب عدداً من الجمل التكتيكية واختتم الحصة بمناورة على منتصف الملعب.