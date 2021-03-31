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وزير الداخلية يبرز مزايا برنامج شريك السعودية للقطاعين العام والخاص

Time منذ ساعة
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وزير الداخلية يبرز مزايا برنامج شريك السعودية للقطاعين العام والخاص

الرياض (صدى):
أكد صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على أهمية برنامج شريك السعودية الذي دشنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

وقال وزير الداخلية على حسابه الرسمي في " تويتر " : السعي الدائم لسمو سيدي ولي العهد بأن يكون وطننا رائداً اقتصادياً وتنموياً يتجلى في "برنامج شريك السعودية" والذي يعزز من تمكين القطاعين الخاص والعام ويدعم بشكل أساسي التنمية والازدهار الاقتصادي في المملكة.

وأضاف وزير الداخلية : برنامج شريك السعودية ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل.

الجدير بالذكر أن البرنامج التشاركي يهدف إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بما يجعل الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية .

وزير الداخلية
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف
البرنامج التشاركي

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
قل حياء وقل خوف من الله عسى الله لا يبلانا ويعافينا يارب
رااايق
نعم هنا تتجلى(ا) كلمة أو قولة النصر بمن حضر *** بالتوفيق *** للعالمي ***
رااايق
قدر الله وما شاء فعل *** سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ***
اسعد الدلخ
لا غرابه .... العاهره والمومس يطلع منها اكثر من هذا ..
fares
الله يوفقها

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