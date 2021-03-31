الأعداد السابقة للصحيفة

«الموارد البشرية» توجه بتفعيل استخدام الكاميرات لمراقبة توطين منافذ البيع

Time منذ ساعة
Views 1300
«الموارد البشرية» توجه بتفعيل استخدام الكاميرات لمراقبة توطين منافذ البيع

الرياض (صدى):
وجهت وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بتفعيل استخدام الكاميرات في تحديد مدى وجود سعودي من عدمه في منفذ البيع.

وأصدرت الوزارة تعميمًا، ينص على أنه بناء على أحكام المادة (198) من نظام العمل والتي منحت الحق لممثلي الوزارة من المفتشين القيام بأي فحص أو تحقیق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، فإنه يمكن لمفتشي ومفتشات العمل طلب الاطلاع على محتوى كاميرات المراقبة داخل المنشآت عند الحاجة الى التحقق من مدى الالتزام بمتطلبات التوطين للأنشطة الموطنة بنسبة 70% (مثل تبرير صاحب العمل بعدم وجود العامل السعودي أثناء الزيارة بشكل مؤقت.. إلخ).

ويأتي ذلك مع أهمية تدوين ذلك بمحضر التحقيق. وفي حال لم تقم المنشأة بتمكين المفتش من الاطلاع على الكاميرات للتحقق الالتزام من عدمه، فيكون ضبط المخالفة وفق تقدير المفتش وما تم رصده أثناء الزيارة عليه تأمل الاطلاع والتقيد بذلك.

 

 

الموارد البشرية
كاميرات المراقبة
التوطين
منافذ البيع

التعليقات

اسعد الدلخ
اسعد الدلخ عدد التعليقات : 223
منذ ساعة
اجراء صح
fares
fares عدد التعليقات : 3000
منذ 47 دقيقة
احسن شي عشان يراقبو كل شي بما فيها الغش في البيع

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
قل حياء وقل خوف من الله عسى الله لا يبلانا ويعافينا يارب
رااايق
نعم هنا تتجلى(ا) كلمة أو قولة النصر بمن حضر *** بالتوفيق *** للعالمي ***
رااايق
قدر الله وما شاء فعل *** سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ***
اسعد الدلخ
لا غرابه .... العاهره والمومس يطلع منها اكثر من هذا ..
fares
الله يوفقها

أخر الأخبار

أسعار طرازات بيجو 2021 بالمملكة
أسعار طرازات بيجو 2021 بالمملكة
Time منذ 30 دقيقة Views 1351
وظائف شاغرة في هيئة المنافسة
وظائف شاغرة في هيئة المنافسة
Time منذ 35 دقيقة Views 1517
وزير التعليم يعلق على برنامج شريك السعودية الذي أطلقه ولي العهد
وزير التعليم يعلق على برنامج شريك السعودية الذي أطلقه ولي العهد
Time منذ 41 دقيقة Views 1430
شرطيان يتقدمان بدعوى قضائية جديدة ضد "ترامب"
شرطيان يتقدمان بدعوى قضائية جديدة ضد "ترامب"
Time منذ 45 دقيقة Views 1708
بالفيديو.. فتاة تثير الجدل بالرقص داخل مركز تجاري
بالفيديو.. فتاة تثير الجدل بالرقص داخل مركز تجاري
Time منذ ساعة Views 4160
"المرور" يوضح طريقة استرداد قيمة المخالفة في حال قبول الاعتراض بعد السداد
"المرور" يوضح طريقة استرداد قيمة المخالفة في حال قبول الاعتراض بعد السداد
Time منذ ساعة Views 2168
مدرب النصر يستعين بـ «الشباب» لتعويض النقص
مدرب النصر يستعين بـ «الشباب» لتعويض النقص
Time منذ ساعة Views 1982
بالفيديو.. فاطمة الصفي تعلن إصابتها بـ"كورونا" رغم تلقيها جرعتي اللقاح
بالفيديو.. فاطمة الصفي تعلن إصابتها بـ"كورونا" رغم تلقيها جرعتي اللقاح
Time منذ ساعة Views 1236
إلزام أحمد سعد بدفع مؤخر نصف مليون جنيه لسمية الخشاب
إلزام أحمد سعد بدفع مؤخر نصف مليون جنيه لسمية الخشاب
Time منذ ساعة Views 1109
"فقر الدم" من أسباب الشعور المستمر بالعطش
"فقر الدم" من أسباب الشعور المستمر بالعطش
Time منذ ساعة Views 1563