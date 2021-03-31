شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت باب رزق جميل باب التقديم على 16 وظيفة شاغرة بالرياض وجدة والمدينة المنورة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
- مندوب توصيل ، ذوي الإحتياجات الخاصة عدد 10 وظائف ، جدة : شهادة الثانوية فأعلى ، القدرة على قيادة السيارة ، رخصة سارية المفعول ، يوجد حافز انضباط 500 ريال .
- مندوب توصيل ، 3 وظائف " المدينة المنورة " : الثانوية فأعلى ، القدرة على قيادة السيارة ، رخصة قيادة سارية ، يوجد حافز انضباط 500 ريال .
- مندوب توصيل – عدد 3 بالرياض ، نفس الشروط والحافز السابق .
ويمكن التقديم بدءً من اليوم الأربعاء 18 / 8 / 1442 هـ ، الموافق 31/ 3 / 2021 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الروابط التالية على الترتيب من هنـــــــــا و هنـــــــــا وهنـــــــــا .