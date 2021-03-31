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شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 53 دقيقة
Views 1300
شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت باب رزق جميل باب التقديم على 16 وظيفة شاغرة بالرياض وجدة والمدينة المنورة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

- مندوب توصيل ، ذوي الإحتياجات الخاصة عدد 10 وظائف ، جدة : شهادة الثانوية فأعلى ، القدرة على قيادة السيارة ، رخصة سارية المفعول ، يوجد حافز انضباط 500 ريال .

- مندوب توصيل ، 3 وظائف " المدينة المنورة " : الثانوية فأعلى ، القدرة على قيادة السيارة ، رخصة قيادة سارية ، يوجد حافز انضباط 500 ريال .

- مندوب توصيل – عدد 3 بالرياض ، نفس الشروط والحافز السابق .

ويمكن التقديم بدءً من اليوم الأربعاء 18 / 8 / 1442 هـ ، الموافق 31/ 3 / 2021 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الروابط التالية على الترتيب من هنـــــــــا و هنـــــــــا وهنـــــــــا .

وظائف شاغرة
شركة باب رزق جميل

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مالت على الرخامه
سلطان
يا ربي ارزقها ما تمنت ويسر امرها بزوج صالح وذرية صالحة لها ولجميع بنات المسلمين اللهم ارزقنا ما نرجوه منك يا عظيم يا ذو الجلال والأكرام انت ارحم الراحمين اللهم استجب
fares
نسال الله العفو والعافية
ابو عمار
طيب
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله الخالق .

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