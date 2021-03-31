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مدرب الهلال الأسبق: لوشيسكو أفضل مني

Time منذ ساعة
Views 999
مدرب الهلال الأسبق: لوشيسكو أفضل مني

ماجد محمد (صدى):
أشاد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني الأسبق لنادي الهلال، والذي اقترب من التوقيع للأهلي، خلال الفترة المقبلة، برازفان لوشيسكو.

وقال ريجيكامب: " إن رازفان لوشيسكو أفضل مني وفعل ما لم أقدر عليه، وقاد الهلال إلى شيء لم يفعلوه منذ وقت طويل، بالحصول على لقب دوري أبطال آسيا".

وأكد ريجيكامب على أن الهلال فريق كبير جدًا، موضحًا أن لوشيسكو استطاع تقديم صورة إيجابية عن الكرة الرومانية، حيث يرى أنه يستحق الثناء.

وسبق وتولى ريجيكامب، قيادة الهلال في الفترة من مايو 2014 إلى فبراير 2016.

الهلال
لوشيسكو

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 532
منذ 45 دقيقة
حتى انت مدرب بطل ووصلت مع الهلال لنهائي القاره وتم حشر نادي سيدني طول المباراه لكن عدم توفيق المهاجمين وكمالها الحكم سيئ الذكر نيشمورا ,, والحمد لله وصل الهلال 2017 للنهائي ولم يوفق وعاد 2019 واكتسح القاره هذا عمل سنوات متراكم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مالت على الرخامه
سلطان
يا ربي ارزقها ما تمنت ويسر امرها بزوج صالح وذرية صالحة لها ولجميع بنات المسلمين اللهم ارزقنا ما نرجوه منك يا عظيم يا ذو الجلال والأكرام انت ارحم الراحمين اللهم استجب
fares
نسال الله العفو والعافية
ابو عمار
طيب
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله الخالق .

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