مدرب الهلال الأسبق: لوشيسكو أفضل مني

ماجد محمد (صدى):
أشاد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني الأسبق لنادي الهلال، والذي اقترب من التوقيع للأهلي، خلال الفترة المقبلة، برازفان لوشيسكو.
وقال ريجيكامب: " إن رازفان لوشيسكو أفضل مني وفعل ما لم أقدر عليه، وقاد الهلال إلى شيء لم يفعلوه منذ وقت طويل، بالحصول على لقب دوري أبطال آسيا".
وأكد ريجيكامب على أن الهلال فريق كبير جدًا، موضحًا أن لوشيسكو استطاع تقديم صورة إيجابية عن الكرة الرومانية، حيث يرى أنه يستحق الثناء.
وسبق وتولى ريجيكامب، قيادة الهلال في الفترة من مايو 2014 إلى فبراير 2016.