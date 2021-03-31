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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

Time منذ ساعة
Views 1550
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا وخيبر، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً في الامواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

الطقس
منطقة المدينة المنورة
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

fares
fares عدد التعليقات : 2980
منذ 23 دقيقة
الله يجعلها خيرا لنا لا شرا علينا

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مالت على الرخامه
سلطان
يا ربي ارزقها ما تمنت ويسر امرها بزوج صالح وذرية صالحة لها ولجميع بنات المسلمين اللهم ارزقنا ما نرجوه منك يا عظيم يا ذو الجلال والأكرام انت ارحم الراحمين اللهم استجب
fares
نسال الله العفو والعافية
ابو عمار
طيب
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله الخالق .

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