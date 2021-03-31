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تأمل سماء العلا المضيئة ليلا!
منذ ساعة
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التعليقات
¥ ولد نجد ¥
عدد التعليقات : 4630
منذ 13 دقيقة
سبحان الله الخالق .
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أحدث التعليقات
ابو عمار
مالت على الرخامه
سلطان
يا ربي ارزقها ما تمنت ويسر امرها بزوج صالح وذرية صالحة لها ولجميع بنات المسلمين اللهم ارزقنا ما نرجوه منك يا عظيم يا ذو الجلال والأكرام انت ارحم الراحمين اللهم استجب
fares
نسال الله العفو والعافية
ابو عمار
طيب
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله الخالق .
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