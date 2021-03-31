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مواطن ينتحل صفة محامٍ وينصب على سيدة أعمال

Time منذ 48 دقيقة
Views 999
مواطن ينتحل صفة محامٍ وينصب على سيدة أعمال

عادل الحربي (صدى):
تعرضت سيدة أعمال للنصب والاحتيال من قبل شخص انتحل صفة محامي، وأوهمها بأنه لديه خبرة في مجال المحاماة.

وكانت المحكمة الجزائية في الرياض أدانت مواطنا بانتحال صفة محامٍ والترافع كوكيل في أكثر من ثلاث قضايا في فترة زمنية واحدة.

وقررت المحكمة حبس المواطن 30 يوما مع وقف التنفيذ ثلث المدة، وتغريمه 10 آلاف ريال في الحق العام واكتسب الحكم القطعية، بحسب عكاظ.

وكان المتهم قد ظل يمارس نشاطه بهذه الصفة في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية مستغلا تشابه لقبه بمحامٍ يمت له بصلة قرابة.

ومن جانبها شددت سيدة الأعمال على أنها ستواصل دعواها في الحق الخاص ضد المتهم، وطالبت باستعادة المستندات التي بحوزته، منها كشف الإرث وحسابات بنكية وشهادة وفاة المورث.

احتيال
نصب
انتحال شخصية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48442
منذ 40 دقيقة
ههههههههههههه يمكن القاضي له قرابه او معرفه بالمحامي المزيف ثم المفروض ان السيده سألت عنه بعض المحامين الاخرين لكي تكون على بينه قبل التعامل معه

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أحدث التعليقات

شيخين
كد ايش هم كدابين ويقولو مجوعين وماعنا ولاشيكل والفشخرة هاذي من فين ومن خيرات من بلله عليكم
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
مبروك و بالتوفيق وان شاء الله تساهم في تطوير الخطوط
ابو عمار
طيب
ابو عمار
هههههه

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