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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، الجوف، والحدود الشمالية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم ، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة. على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين قد تصل مترين ونصف شمالاً ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوباً، متوسط الموج إلى مائج (شمالاً)، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-35كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

المملكة
الطقس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126708
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

شيخين
كد ايش هم كدابين ويقولو مجوعين وماعنا ولاشيكل والفشخرة هاذي من فين ومن خيرات من بلله عليكم
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
مبروك و بالتوفيق وان شاء الله تساهم في تطوير الخطوط
ابو عمار
طيب
ابو عمار
هههههه

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