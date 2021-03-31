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رسالة من ابن مساعد بعد حضور الجماهير مباراة الأخضر وفلسطين

Time منذ 7 دقائق
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رسالة من ابن مساعد بعد حضور الجماهير مباراة الأخضر وفلسطين

(صدى):
استغل الأمير عبد الرحمن بن مساعد، مناسبة حضور الجماهير لمباراة المنتخب الوطني وفلسطين أمس الثلاثاء، موجها رسالة للمواطنين بشأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال ابن مساعد: " حضور الجماهير لمباراة المنتخب كان أمرًا رائعًا افتقدناه لمدة طويلة، وأجدها فرصة لأدعو من لم يأخذ اللقاح لأخذه ".

وتابع: " أذكر أن الحياة بعون الله ستعود لطبيعتها إذا أخذ 70 في المئة من السكان اللقاح "، مشيرًا إلى أنه حتى الآن النسبة 12٪ فقط.

واختتم الأمير ابن مساعد رسالته قائلا: " خذوا اللقاح لنعود لحياتنا الطبيعية بإذن الله ".

وكانت وزارة الرياضة، أعلنت أنه بناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد سيتم السماح بحضور الجماهير المحصنين للمباريات الرياضية بنسبة 40 % من السعة الاستيعابية للملاعب اعتبارا من تاريخ 5 شوال 1442ه الموافق 17 مايو 2021م.

وتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب الوطني والفلسطيني أمس الثلاثاء على ملعب مرسول بارك ، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ابن مساعد
المنتخب الاخضر
منتخب فلسطين

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يجب الضرب بيد من حديد مع هؤلاء وامثالهم من المجرمين
ابو عمار
لعنة الله عليه المجرم .. لا يمكن يكون هذا التصرف الا من شخص فاقد العقل بسبب المخدرات
نجاة محمد
ربنا يشفيها و ان شاء الله ان يقبض علية
ابو عمار
اوكي ارقص
ابو عمار
اولا المفروض يتم كشف وجهه الحراميه ما فيه داعي تضليل الوجهه .. هؤلاء من اصحاب حبوب الهلوسه والمخدرات والمفروض يتم القضاء عليهم بالقصاص لانهم يسعون في الارض فساد

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