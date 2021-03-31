منع الاعتكاف وصلاة التهجد في رمضان‎ بمصر

القاهرة (صدى):
أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر، أمس الثلاثاء، قرارًا بعدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية، خلال شهر رمضان المقبل.
كما قررت اللجنة، عدم السماح بالاعتكاف، أو صلاة التهجد في المساجد، مع التأكيد على أن تكون هناك متابعة مستمرة من قِبل وزارة الأوقاف، والجهات المعنية، لتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها.
وسمحت اللجنة، بأداء الصلوات في المساجد، وكذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد على نصف ساعة.